Shohsanam
yangi mp3 qo'shiqlari
Shohsanam
Opa, meni yo'qlab keling (cover Ozodbek Nazarbekov)
04:36
Shohsanam
Musofir
04:25
Shohsanam
Qizil olma
02:28
Shohsanam
Shaqildoq (New version)
04:31
Shohsanam
Bir junduk
03:39
Shohsanam
Xato qilding
04:20
Shohsanam
Yuragim pora
04:19
Shohsanam
Chugirma
03:49
Shohsanam
Shaq-shaq
04:27
Shohsanam
Jonim
04:08
Shohsanam
Lazgi
05:29
Shohsanam
Sizni bergan
05:00
Shohsanam
Popuri (Ortiq Otajonov xotirasiga)
08:48
Shohsanam
Popuri
05:29
Shohsanam
Tavba
04:17
Shohsanam
Qayroq
04:06
Shohsanam
Akajon
03:54
Shohsanam
Botu
03:39
Shohsanam
Toba
04:17
Shohsanam
Hayolim
03:37
Shohsanam
Lazgi 2
05:44
