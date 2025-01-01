Главная
Tohir Mahkamov
Tohir Mahkamov
Tohir Mahkamov
yangi mp3 qo'shiqlari
Tohir Mahkamov
Bo'ri
02:26
Tohir Mahkamov
Farzand armoni
05:20
Tohir Mahkamov
Muhabbat
03:57
Tohir Mahkamov
50 dan oshganda
03:57
Tohir Mahkamov
Yigit (2022)
03:29
Tohir Mahkamov
Muhabbat (2022)
03:49
Tohir Mahkamov
Otam-onam bo'lganda
03:51
Tohir Mahkamov
Meni yo'qlab qabristonga bormanglar
04:28
Tohir Mahkamov
Otamni ko'rgan chollar
04:29
Tohir Mahkamov
Odatiy hol
03:01
Tohir Mahkamov
Qiyomat kun
04:54
Tohir Mahkamov
Bir yiqildim
04:11
Mirzabek Xolmedov
,
Tohir Mahkamov
Dadam
05:41
Mirzabek Xolmedov
,
Tohir Mahkamov
33
03:20
Tohir Mahkamov
Boy qizi
03:41
Tohir Mahkamov
Ey gap
05:38
Tohir Mahkamov
Ko'rolmaslar bor
04:35
Tohir Mahkamov
Jon dadam (duet monolog)
05:39
Tohir Mahkamov
Giybatchilar
05:09
Tohir Mahkamov
Peshonadan koramiz
03:26
Tohir Mahkamov
Farishta
03:23
