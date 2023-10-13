Anvar Sobirov
Anvar Sobirov
Anvar Sobirov yangi mp3 qo'shiqlari

Anvar Sobirov - Nargiz mp3
Anvar Sobirov
Nargiz
03:25
Anvar Sobirov - Kelmaydi mp3
Anvar Sobirov
Kelmaydi
03:52
Anvar Sobirov - Oh-oh mp3
Anvar Sobirov
Oh-oh
03:25
Anvar Sobirov - Yuribsan mp3
Anvar Sobirov
Yuribsan
04:01
Anvar Sobirov - Olma galibdi mp3
Anvar Sobirov
Olma galibdi
03:17
Anvar Sobirov - Dengiz mp3
Anvar Sobirov
Dengiz
06:05
Dildora Niyozova, Anvar Sobirov - Onam derman mp3
Dildora Niyozova & Anvar Sobirov
Onam derman
04:03
Anvar Sobirov - Bahor mp3
Anvar Sobirov
Bahor
04:04
Anvar Sobirov - Bu kecha mp3
Anvar Sobirov
Bu kecha
03:35
Anvar Sobirov - Xato qilmagan mp3
Anvar Sobirov
Xato qilmagan
04:56
Anvar Sobirov - Alam qilarkan mp3
Anvar Sobirov
Alam qilarkan
03:40
Anvar Sobirov - Axtarim mp3
Anvar Sobirov
Axtarim
03:26
Anvar Sobirov - Xayr mp3
Anvar Sobirov
Xayr
04:11
Anvar Sobirov - Shuba mp3
Anvar Sobirov
Shuba
04:00
Anvar Sobirov - Bulbul mp3
Anvar Sobirov
Bulbul
03:40
Anvar Sobirov - Kim bor mp3
Anvar Sobirov
Kim bor
04:56
Anvar Sobirov - Davrada mp3
Anvar Sobirov
Davrada
03:18
Anvar Sobirov - Otajonim mp3
Anvar Sobirov
Otajonim
03:00
Anvar Sobirov - Onam bor mp3
Anvar Sobirov
Onam bor
03:00
Anvar Sobirov - Ayol mp3
Anvar Sobirov
Ayol
03:33
Anvar Sobirov - Ketdi mp3
Anvar Sobirov
Ketdi
04:00
Anvar Sobirov - Vatan mp3
Anvar Sobirov
Vatan
04:30
Anvar Sobirov - Yor-yor mp3
Anvar Sobirov
Yor-yor
04:41
Anvar Sobirov - Ona mp3
Anvar Sobirov
Ona
04:04
Anvar Sobirov - Yana-yana mp3
Anvar Sobirov
Yana-yana
03:00
Anvar Sobirov - Ayvon mp3
Anvar Sobirov
Ayvon
03:16
Anvar Sobirov - Nozi yomon mp3
Anvar Sobirov
Nozi yomon
03:52
Anvar Sobirov - Navroz mp3
Anvar Sobirov
Navroz
03:00
Anvar Sobirov - Bolmas mp3
Anvar Sobirov
Bolmas
04:12
Anvar Sobirov - Aldandim mp3
Anvar Sobirov
Aldandim
03:50
Anvar Sobirov - Xorazmcha mp3
Anvar Sobirov
Xorazmcha
03:08
Anvar Sobirov - Jonim mani mp3
Anvar Sobirov
Jonim mani
02:52
Anvar Sobirov - Aylana mp3
Anvar Sobirov
Aylana
03:14
Anvar Sobirov - Muqaddas Vatan mp3
Anvar Sobirov
Muqaddas Vatan
04:34
Anvar Sobirov - Chaman mp3
Anvar Sobirov
Chaman
04:22
Anvar Sobirov - Aytishuv mp3
Anvar Sobirov
Aytishuv
07:59
Anvar Sobirov - Mekunat mp3
Anvar Sobirov
Mekunat
03:36
Anvar Sobirov - Zamon mp3
Anvar Sobirov
Zamon
03:50
Anvar Sobirov - Orazibon mp3
Anvar Sobirov
Orazibon
03:00
Anvar Sobirov - Indamadi mp3
Anvar Sobirov
Indamadi
03:24
Anvar Sobirov - Mahbubajon mp3
Anvar Sobirov
Mahbubajon
04:01
Anvar Sobirov - Azer mp3
Anvar Sobirov
Azer
03:15
Anvar Sobirov - Men ne holman mp3
Anvar Sobirov
Men ne holman
03:53
Anvar Sobirov - Oy malak mp3
Anvar Sobirov
Oy malak
03:00
Anvar Sobirov - Shotoloq mp3
Anvar Sobirov
Shotoloq
03:45
Anvar Sobirov - Shatoloq mp3
Anvar Sobirov
Shatoloq
03:44
Anvar Sobirov - Ey gul mp3
Anvar Sobirov
Ey gul
03:27
Anvar Sobirov - Oymidi kunmidi mp3
Anvar Sobirov
Oymidi kunmidi
03:44
Anvar Sobirov - Hayollarimda sen mp3
Anvar Sobirov
Hayollarimda sen
03:10
Anvar Sobirov - Ayvoningda mp3
Anvar Sobirov
Ayvoningda
03:17
Anvar Sobirov - Devonasi mp3
Anvar Sobirov
Devonasi
03:43
Anvar Sobirov - Jonim onam mp3
Anvar Sobirov
Jonim onam
04:05
Anvar Sobirov - Yo'q endi bo'lmas mp3
Anvar Sobirov
Yo'q endi bo'lmas
04:12
Anvar Sobirov - Kel mp3
Anvar Sobirov
Kel
04:12
Anvar Sobirov - San'atkorga onson demang mp3
Anvar Sobirov
San'atkorga onson demang
03:59
Anvar Sobirov - Gal go'zalim gal mp3
Anvar Sobirov
Gal go'zalim gal
03:16
Anvar Sobirov - Zamonni yomonlama mp3
Anvar Sobirov
Zamonni yomonlama
03:50
Anvar Sobirov - Xay yorim mp3
Anvar Sobirov
Xay yorim
03:09
Anvar Sobirov - Xorazm bu mp3
Anvar Sobirov
Xorazm bu
04:37
Anvar Sobirov, Dovud To'rayev - Sevgi mp3
Anvar Sobirov & Dovud To'rayev
Sevgi
03:06
Anvar Sobirov - Sen bo'lmasang mp3
Anvar Sobirov
Sen bo'lmasang
03:55
Anvar Sobirov - Yonimga kel mp3
Anvar Sobirov
Yonimga kel
03:43
Anvar Sobirov - Siz mp3
Anvar Sobirov
Siz
04:16
Anvar Sobirov - Omon-omon mp3
Anvar Sobirov
Omon-omon
03:36
Anvar Sobirov - Seni sevdim mp3
Anvar Sobirov
Seni sevdim
04:31
Anvar Sobirov - Meni sev mp3
Anvar Sobirov
Meni sev
03:09
Anvar Sobirov - Maxbubajon mp3
Anvar Sobirov
Maxbubajon
03:45
Anvar Sobirov - Kel endi mp3
Anvar Sobirov
Kel endi
03:34
Anvar Sobirov - Galdim mp3
Anvar Sobirov
Galdim
04:10
Anvar Sobirov - Ayollarga mp3
Anvar Sobirov
Ayollarga
03:27
Anvar Sobirov - Yana yana mp3
Anvar Sobirov
Yana yana
04:06
Anvar Sobirov - Chimildiq mp3
Anvar Sobirov
Chimildiq
05:17
Anvar Sobirov - Xayr yorim mp3
Anvar Sobirov
Xayr yorim
05:15
Anvar Sobirov - Sevishganlar mp3
Anvar Sobirov
Sevishganlar
06:03
Anvar Sobirov - Rotolla mp3
Anvar Sobirov
Rotolla
04:35
Anvar Sobirov - Omon omon mp3
Anvar Sobirov
Omon omon
03:36
Anvar Sobirov - Noz etib mp3
Anvar Sobirov
Noz etib
04:26
Anvar Sobirov - Muhabbatimsan mp3
Anvar Sobirov
Muhabbatimsan
03:46
Anvar Sobirov - Likir likir mp3
Anvar Sobirov
Likir likir
04:02
Anvar Sobirov - Ishing yo'q mp3
Anvar Sobirov
Ishing yo'q
03:02
Anvar Sobirov - Yor yor mp3
Anvar Sobirov
Yor yor
04:41
Anvar Sobirov - Duk-duk mp3
Anvar Sobirov
Duk-duk
03:45
Anvar Sobirov - Gilos mp3
Anvar Sobirov
Gilos
03:31
Anvar Sobirov - Voha-voha mp3
Anvar Sobirov
Voha-voha
03:50