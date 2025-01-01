Главная
Исполнители
Muxlisbek Qurbonov
Исполнитель
Muxlisbek Qurbonov
Новинки
Популярные
Инфо
Muxlisbek Qurbonov
yangi mp3 qo'shiqlari
Muxlisbek Qurbonov
Yuragimning yarmi (Qastingiz bormu 2)
04:08
Muxlisbek Qurbonov
Yuragimning yarmi
01:10
Muxlisbek Qurbonov
Arzon insonlarga qimmatlik qildim
00:35
Muxlisbek Qurbonov
Yomonning
03:44
Muxlisbek Qurbonov
Osmondagi oppoq qorlar yuzlarimga urilsin
00:26
Muxlisbek Qurbonov
Oppoq qorlar
00:26
Muxlisbek Qurbonov
Oppoq qor
03:29
Muxlisbek Qurbonov
Qadringizni boy bermang qadrsiz insonlarga (Bevafolarga)
07:23
Muxlisbek Qurbonov
Ko'nglimda bor edi sen qurg'urga joy (Qasting bormi)
01:27
Muxlisbek Qurbonov
Bevafolarga
04:42
Muxlisbek Qurbonov
Bir galasan
03:23
Muxlisbek Qurbonov
,
Feruza Abduqayumova
Toshkentdaman
03:24
Muxlisbek Qurbonov
,
Malika Qurbonova
Osmona uchirdim
03:57
Muxlisbek Qurbonov
Qashqadaryo
03:46
Muxlisbek Qurbonov
Injiqsiz
03:11
Muxlisbek Qurbonov
Assalom
03:47
Muxlisbek Qurbonov
Olma yuz
06:17
Muxlisbek Qurbonov
Toshkentdaman
03:24
Muxlisbek Qurbonov
Na tilar mandan
04:48
Muxlisbek Qurbonov
Qashqadaryo tandiri
04:01
Muxlisbek Qurbonov
Giriftorman yana
02:48
« Oldingi
1
2
Keyingi »
00:00
/
00:00
5