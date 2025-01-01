Главная
Faridam
yangi mp3 qo'shiqlari
Faridam
Bilmay
03:10
Faridam
Unutganim yo'q
03:16
Faridam
Yolg'izman
03:51
Faridam
Dard
03:38
Faridam
Nashid
03:20
Faridam
Yurak (cover Yulduz Usmonova)
02:31
Faridam
Bana sen lazimsin
03:58
Faridam
Sehrin yolu (cover Feride Hilal)
03:28
Faridam
Sog'indim
03:58
Faridam
Izladim
03:35
Faridam
Bag'ishla beni
03:54
Faridam
Sarsonman
04:07
Faridam
,
Baxodir Nizomov
Sevgim sengadir Olloh
03:35
Faridam
Sog`indim
04:00
Faridam
,
Bahodir Nizomov
Sevgim sengadur Alloh
03:34
Faridam
Faridangman
03:45
Faridam
,
Diyor Mahkamov
Ket
03:42
