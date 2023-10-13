Главная
Bekzod Haqqiyev
Bekzod Haqqiyev yangi mp3 qo'shiqlari
Bekzod Haqqiyev
Nozaki
03:16
Bekzod Haqqiyev
Suv ustida
03:33
Bekzod Haqqiyev
Kechganim yo'q
03:17
Bekzod Haqqiyev
Arazingni qo'y Sarvinoz
03:18
Bekzod Haqqiyev
Yor aytmasa javob
02:30
Bekzod Haqqiyev
Maylimi
03:23
Bekzod Haqqiyev
Yiroqdagi yaqinlarim
03:20
Bekzod Haqqiyev
Ko'rgim kelar
03:27
Bekzod Haqqiyev
Dil to'la qayg'u g'am (Nega seni Sevdim)
03:58
Bekzod Haqqiyev
Nega seni sevdim
03:58
Bekzod Haqqiyev
Gulimni kechirdim tikonlarini Seni kechirmoqqa kuch topolmadim
03:33
Bekzod Haqqiyev
Jamilahon
03:20
Bekzod Haqqiyev
Kechirolmadim
03:33
Bekzod Haqqiyev
Qizlarimni
07:11
Bekzod Haqqiyev
Axay-axay
03:46
Bekzod Haqqiyev
Nozanin
03:03
Bekzod Haqqiyev
Dastingdan
03:36
Bekzod Haqqiyev
Onajon
03:12
