Aziza Qobilova
Aziza Qobilova
Aziza Qobilova
yangi mp3 qo'shiqlari
Aziza Qobilova
Yomon Sog'indim
03:41
Aziza Qobilova
Habibi
02:04
Aziza Qobilova
Jonim qanisan
02:55
Aziza Qobilova
Qani-Qani
02:55
Aziza Qobilova
Unutishni istayman (Sherine - Batmana Ansak Uzbek Tilida)
02:38
Aziza Qobilova
Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)
07:42
Aziza Qobilova
Görmədim (Remix JamBeats)
07:42
Aziza Qobilova
Yana
02:57
Aziza Qobilova
Nasini El Donya (Z-DEEP)
03:18
Aziza Qobilova
Sabry Aalil (Z-DEEP)
02:06
Aziza Qobilova
Ring My Bells (Javad)
02:51
Aziza Qobilova
Sabri Aleel
02:03
Aziza Qobilova
Desert Rose (KASIMOFF, Dieez)
03:31
Aziza Qobilova
Si Ai (ZAKHID)
02:42
Aziza Qobilova
Right Now (Na Na Na) feat. ZAKHID
02:19
Aziza Qobilova
Deep End
02:20
Aziza Qobilova
Leila
03:11
Aziza Qobilova
Onajon
03:17
Aziza Qobilova
Ya lala (Cover Version)
09:05
Aziza Qobilova
Sen bilmaysan
03:32
Aziza Qobilova
Kunlarimni sanab
03:34
