Kaniza
Исполнитель
Kaniza
Новинки Популярные Инфо

Kaniza yangi mp3 qo'shiqlari

Kaniza - Telbaday mp3
Kaniza
Telbaday
03:33
Kaniza - Sal aya mp3
Kaniza
Sal aya
02:31
Kaniza - Gal-gal mp3
Kaniza
Gal-gal
03:08
Kaniza - Çok seviyorum mp3
Kaniza
Çok seviyorum
03:11
Kaniza - Sevgan yorim qayerlarda mp3
Kaniza
Sevgan yorim qayerlarda
03:01
Kaniza - Alfons mp3
Kaniza
Alfons
03:40
Kaniza - Bayram mp3
Kaniza
Bayram
03:06
Kaniza, Sherzodbek Ergashev - Nozli guloyim mp3
Kaniza & Sherzodbek Ergashev
Nozli guloyim
03:41
Kaniza, Elvin - Yondim kechalar mp3
Kaniza & Elvin
Yondim kechalar
02:44
Kaniza - Hali hali mp3
Kaniza
Hali hali
02:43
Kaniza - Hali-hali mp3
Kaniza
Hali-hali
02:47
Kaniza - Да, ладно mp3
Kaniza
Да, ладно
03:11
Kaniza - Qori bo'lar mani bolam mp3
Kaniza
Qori bo'lar mani bolam
04:01
Kaniza - Ichimda zilzila (New version) mp3
Kaniza
Ichimda zilzila (New version)
04:00
Kaniza - Boringga Subhanalloh mp3
Kaniza
Boringga Subhanalloh
04:09
Kaniza - Boringa Subhanalloh mp3
Kaniza
Boringa Subhanalloh
04:09
Kaniza - Bir bora mp3
Kaniza
Bir bora
03:52
Kaniza - Shehrizad (Malina) mp3
Kaniza
Shehrizad (Malina)
03:29
Kaniza - Sevaringman mp3
Kaniza
Sevaringman
03:13
Kaniza - Sevaringman mp3 mp3
Kaniza
Sevaringman mp3
03:10
Kaniza - Iltijo mp3
Kaniza
Iltijo
02:49
Kaniza - Yurak mp3
Kaniza
Yurak
03:19
Kaniza - Vada mp3
Kaniza
Vada
04:00
Kaniza - O’yla mani mp3
Kaniza
O’yla mani
03:16
Kaniza - Yor-yor mp3
Kaniza
Yor-yor
03:22
Kaniza - Oyijon mp3
Kaniza
Oyijon
03:40
Kaniza - Lilla mp3
Kaniza
Lilla
03:43
Kaniza - Popuri (2019) mp3
Kaniza
Popuri (2019)
07:02
Kaniza - Popuri mp3
Kaniza
Popuri
07:02
Kaniza - Hit mp3
Kaniza
Hit
04:53
Kaniza - Malina mp3
Kaniza
Malina
03:57
Kaniza - Na san borsan, na man borman mp3
Kaniza
Na san borsan, na man borman
03:35
Kaniza, Otabek Mutalxo'jayev - Ey, hayot mp3
Kaniza & Otabek Mutalxo'jayev
Ey, hayot
03:31
Kaniza - O'yla mani (Solo version) mp3
Kaniza
O'yla mani (Solo version)
03:15
Kaniza - O'zbekistonim mp3
Kaniza
O'zbekistonim
03:42
Kaniza - Yor-yor (New version) mp3
Kaniza
Yor-yor (New version)
03:53
Kaniza - Navbat sizga yetdi mp3
Kaniza
Navbat sizga yetdi
04:03
Kaniza - Shahri sultonim mp3
Kaniza
Shahri sultonim
03:28
Kaniza - Yo Rabbiy mp3
Kaniza
Yo Rabbiy
04:00
Kaniza, Elvin Mirzezade - O'yla mani mp3
Kaniza & Elvin Mirzezade
O'yla mani
03:19
Kaniza - Baribir mp3
Kaniza
Baribir
02:32
Kaniza - Paqa-paq mp3
Kaniza
Paqa-paq
03:23
Kaniza - Marvarid mp3
Kaniza
Marvarid
04:09
Kaniza - Oyijon (2017) mp3
Kaniza
Oyijon (2017)
03:45
Kaniza - Farzand nolasi mp3
Kaniza
Farzand nolasi
03:47
Kaniza - O'zbegim mp3
Kaniza
O'zbegim
03:12
Kaniza - O'ylamang mp3
Kaniza
O'ylamang
03:30
Kaniza - Hammasi (remix) mp3
Kaniza
Hammasi (remix)
03:00
Kaniza, Jo'rabek - Orzu mp3
Kaniza & Jo'rabek
Orzu
03:40
Kaniza - Xojaka mp3
Kaniza
Xojaka
03:10
Kaniza - Qo'qon mp3
Kaniza
Qo'qon
03:35
Kaniza - Ketaman mp3
Kaniza
Ketaman
03:33
Kaniza - Hiylalarim mp3
Kaniza
Hiylalarim
03:36
Kaniza - Shaqillama mp3
Kaniza
Shaqillama
03:36
Kaniza - Hammasi mp3
Kaniza
Hammasi
03:08
Kaniza - Sevganingman mp3
Kaniza
Sevganingman
03:03
Kaniza - O'yna mp3
Kaniza
O'yna
03:40
Kaniza - Jonim sen (remix) mp3
Kaniza
Jonim sen (remix)
04:04
Kaniza - Yana mp3
Kaniza
Yana
03:19
Kaniza - Bilmaydi mp3
Kaniza
Bilmaydi
03:50
Kaniza - Men uchun mp3
Kaniza
Men uchun
03:44
Kaniza - Jurnalistlar mp3
Kaniza
Jurnalistlar
04:15
Kaniza - Top-top mp3
Kaniza
Top-top
03:18
Kaniza, Nasiba Abdullayeva - Ko'rgim kelar mp3
Kaniza
Ko'rgim kelar
03:58
Kaniza - Oyijon (Jinnivoy) mp3
Kaniza
Oyijon (Jinnivoy)
03:26
Kaniza - Ay-ay-ay mp3
Kaniza
Ay-ay-ay
03:58
Kaniza - His et (remix) mp3
Kaniza
His et (remix)
03:50
Kaniza - Yangi yil mp3
Kaniza
Yangi yil
03:24
Kaniza - Yaliyalley mp3
Kaniza
Yaliyalley
04:03
Kaniza - Hotirangiz mangu bobojon mp3
Kaniza
Hotirangiz mangu bobojon
04:18
Kaniza - Oq va qora mp3
Kaniza
Oq va qora
03:50
Kaniza - Noz noz mp3
Kaniza
Noz noz
03:24
Kaniza - Lyotsya dojd' (Льется дождь) mp3
Kaniza
Lyotsya dojd' (Льется дождь)
04:08
Kaniza - Bebahoman mp3
Kaniza
Bebahoman
03:48
Kaniza - Xotirangiz mangu bobojon mp3
Kaniza
Xotirangiz mangu bobojon
04:18
Kaniza - L'yotsya dojd' (Льётся дождь) mp3
Kaniza
L'yotsya dojd' (Льётся дождь)
04:08
Kaniza - Be'baho mp3
Kaniza
Be'baho
03:48
Kaniza, Doston Ubaydullayev - Va'da bergin mp3
Kaniza & Doston Ubaydullayev
Va'da bergin
04:31
Kaniza - Yalley mp3
Kaniza
Yalley
04:03
Kaniza - Xotira mp3
Kaniza
Xotira
04:18
Kaniza - Umid nihollari mp3
Kaniza
Umid nihollari
03:01
Kaniza - Suydirganim mp3
Kaniza
Suydirganim
03:25
Kaniza - Onajonim mp3
Kaniza
Onajonim
04:26
Kaniza - Olib ketgin mp3
Kaniza
Olib ketgin
04:48
Kaniza - Oq-qora mp3
Kaniza
Oq-qora
03:50
Kaniza - Noz-noz mp3
Kaniza
Noz-noz
03:24
Kaniza - Mehribonim mp3
Kaniza
Mehribonim
04:03
Kaniza - Lyubi menya (люби меня) mp3
Kaniza
Lyubi menya (люби меня)
03:50
Kaniza - Jonim sen mp3
Kaniza
Jonim sen
04:17
Kaniza - Jdu tebya (жду тебя) mp3
Kaniza
Jdu tebya (жду тебя)
04:11
Kaniza - Yonaman mp3
Kaniza
Yonaman
02:55
Kaniza - Dunyo mp3
Kaniza
Dunyo
03:49
Kaniza - Vatan mp3
Kaniza
Vatan
03:13
Kaniza - Be'bahoman mp3
Kaniza
Be'bahoman
03:49