Исполнитель
yangi mp3 qo'shiqlari
Zahida
Это Здорово (cover)
03:36
Zahida
Mario (Cover)
02:56
Zahida
Qaydasan
03:15
Zahida
Hercai (Cover)
02:47
Zahida
Quralay
02:43
Zahida
Shabu ruz
03:10
Zahida
Antidepressan (cover Mert Demir)
04:02
Zahida
Xayolim senda (cover Bolalar)
03:08
Zahida
Asa du (cover Janaga)
02:59
Zahida
,
Bunyodbek Saidov
Mozolim
03:52
Sardor Tairov
,
Zahida
Xonim afandi
03:40
Zahida
,
Buzruk Baxtiyorov
Va'dalar
03:55
Zahida
Parvonangman
02:52
Zahida
Ko'chalar
04:30
Zahida
Eslamayman
02:55
Zahida
Hayot deydilar
03:44
Zahida
Лиловая (cover Jah Khalib)
02:51
ABBBOSE
,
Zahida
Улетаем
03:10
Zahida
Ko'ngil
03:10
Zahida
Gunduz gece
03:12
Zahida
Darak yo'q (cover Shohruhxon)
04:02
