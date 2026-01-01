Главная
G'anisher Abdullayev
Исполнитель
G'anisher Abdullayev
G'anisher Abdullayev
yangi mp3 qo'shiqlari
G'anisher Abdullayev
Tavba qildim
03:28
G'anisher Abdullayev
Zara
03:25
G'anisher Abdullayev
Pro max qiz
00:00
G'anisher Abdullayev
Tushlarimga kirgan qiz
03:12
G'anisher Abdullayev
Asal
04:00
G'anisher Abdullayev
Retro popuri
04:26
G'anisher Abdullayev
Andijoncha popuri
04:42
G'anisher Abdullayev
Samarqanddan Andijonga olib ketaman
04:20
G'anisher Abdullayev
Tillafurush
03:33
G'anisher Abdullayev
Omad qushi
04:17
G'anisher Abdullayev
Soyaman
03:36
G'anisher Abdullayev
Bir qarasam
03:44
G'anisher Abdullayev
Bopladima
02:44
G'anisher Abdullayev
Tavba
03:10
G'anisher Abdullayev
Chiroyligim
03:28
G'anisher Abdullayev
Suyanchim dadam
04:14
G'anisher Abdullayev
Pul
03:08
G'anisher Abdullayev
Ko'nolmadingmi
03:55
G'anisher Abdullayev
Sevmaganmiding
04:23
G'anisher Abdullayev
O'ynab-kulib
03:13
G'anisher Abdullayev
Ona
04:02
