Yasmina
yangi mp3 qo'shiqlari
Yasmina
Kosh Kabutar mebudam
03:23
Yasmina
,
Anvar
Meni yagonam
03:13
Yasmina
Yuragimda borim
04:10
Yasmina
Yasmin guli
03:53
Yasmina
Ya uxoju (Я ухожу)
03:48
Yasmina
Volshebnik (волшебник)
03:39
Yasmina
Vedray
03:55
Yasmina
Sensiz
03:33
Yasmina
Sen-san
03:33
Yasmina
Prosti (прости)
03:18
Yasmina
Ogon (огонь)
03:04
Yasmina
Noza
03:25
Yasmina
Nelyubimaya
03:56
Yasmina
Miliy (Милый)
03:33
Yasmina
Mariya
02:59
Yasmina
Layli
03:58
Yasmina
Lali
03:46
Yasmina
Ket
03:47
Yasmina
Eslamayman
03:48
Yasmina
Endi
03:44
Yasmina
Bahor
04:00
