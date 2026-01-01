Главная
Surayyo Qosimova
yangi mp3 qo'shiqlari
Surayyo Qosimova
Ketishdi
03:15
Surayyo Qosimova
,
Shavkat Zulfiqor
Yetkazganinga shukur
03:04
Surayyo Qosimova
Jon Bolam
04:21
Surayyo Qosimova
Oshiq shudam
03:56
Surayyo Qosimova
Sev mani
04:00
Surayyo Qosimova
Nohaq azoblar (Guitar version)
04:09
Surayyo Qosimova
Bilmam adashdim
04:18
Surayyo Qosimova
Nohaq azoblar
04:09
Surayyo Qosimova
Bir gul
03:46
Surayyo Qosimova
Ishontir
03:36
Surayyo Qosimova
Arzanda jonim (new version)
03:51
Surayyo Qosimova
Farzandim
05:02
Surayyo Qosimova
Shamchiroq
05:52
Surayyo Qosimova
Uzuging
03:18
Surayyo Qosimova
O'linmi
03:58
Surayyo Qosimova
Bolajonim
05:19
Dilshod Rahmonov
,
Surayyo Qosimova
Mayli-mayli
04:28
Surayyo Qosimova
Zormasman
03:28
Surayyo Qosimova
Yomg'ir
03:52
Surayyo Qosimova
Sendan kechmadim
03:27
Surayyo Qosimova
Safti chorgoh
05:20
