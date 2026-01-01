Главная
Otabek Madrahimov
yangi mp3 qo'shiqlari
Otabek Madrahimov
O'lsam seni deyman
04:00
Otabek Madrahimov
Labingdan o'pay (remake)
03:45
Otabek Madrahimov
Majnuning bo'lay
04:24
Otabek Madrahimov
Дорогая моя
04:35
Otabek Madrahimov
Azizam
03:43
Otabek Madrahimov
Sodda bola
03:01
Yalla
,
Otabek Madrahimov
Baka baka
03:25
Gulsanam Mamazoitova
,
Otabek Madrahimov
Yulduzli osmon
04:48
Dj Piligrim
,
Otabek Madrahimov
Lyubimaya (любимая)
05:22
Otabek Madrahimov
,
Bahora
Tolko Ya I Ti (толка ты и я)
03:57
Aziz Rametov
,
Otabek Madrahimov
Bas bahona qilma
04:35
Otabek Madrahimov
Tanak tanak
04:38
Otabek Madrahimov
Shirin armonim
04:21
Otabek Madrahimov
Shirin
02:45
Otabek Madrahimov
Shava shava
04:12
Otabek Madrahimov
Sen san baxtim
04:23
Otabek Madrahimov
Sevgilim
04:16
Otabek Madrahimov
Otajon
05:07
Otabek Madrahimov
Sen baxtimsan
04:06
Otabek Madrahimov
Qizaloq
04:03
Otabek Madrahimov
Qara qara
04:36
