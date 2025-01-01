Главная
Shohruhxon
Shohruhxon
Shohruhxon
yangi mp3 qo'shiqlari
Shohruhxon
Dardimni aytolmayman (Sumbula)
03:03
Shohruhxon
Ketaman
03:24
Dilnoz
,
Shohruhxon
Nima bo'pti (Remix)
03:16
Shohruhxon
Bezori
03:47
Shohruhxon
Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)
01:58
Dilnoz
,
Shohruhxon
Nima bo'pti
03:13
Shohruhxon
Bezorilar sardori edim, Ko'chalarni qiroli edim
03:47
Shohruhxon
,
Yunkaa
Sevmading, Kelmading
02:34
Shohruhxon
Qiblagohim jonim dadam
03:29
Shohruhxon
Janona (Remix)
02:36
Rayhon
,
Shohruhxon
GOODBYE
03:29
Shohruhxon
Janona
02:44
Shohruhxon
Yig'lama qiz
03:46
Shohruhxon
Bedarak
04:00
Shohruhxon
Mohitabonim
03:23
Shohruhxon
Quvg'in (remix)
04:06
Shohruhxon
,
Maroqand
Devona
03:05
Shohruhxon
,
Muhammad Ali Navruzov
Necha bora ketarding
03:50
Shohruhxon
Oyjamol
03:18
Shohruhxon
Oy Jamol
03:18
Shohruhxon
Oppoq libos
04:00
