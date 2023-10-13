Husan
Исполнитель
Husan
Новинки Популярные Инфо

Husan yangi mp3 qo'shiqlari

Milena Madmusayeva, Husan - Sog'indim mp3
Milena Madmusayeva & Husan
Sog'indim
03:02
Husan - Bilmadim negadur bugun dunyo tor (Dildor) mp3
Husan
Bilmadim negadur bugun dunyo tor (Dildor)
03:50
Husan - Yoroney mp3
Husan
Yoroney
03:28
Husan - Jon dadam mp3
Husan
Jon dadam
03:24
Husan - Kechalar mp3
Husan
Kechalar
00:00
Husan - Samarqand go'zali mp3
Husan
Samarqand go'zali
02:59
Husan - Salimaoy mp3
Husan
Salimaoy
03:13
Husan - Safiya mp3
Husan
Safiya
02:46
Husan - Ko'rolmaslar (guitar version) mp3
Husan
Ko'rolmaslar (guitar version)
03:10
Husan - Ko’rolmaslar mp3
Husan
Ko’rolmaslar
03:24
Husan - Gulim mp3
Husan
Gulim
03:47
Nurzida Isayeva, Husan - Azizam mp3
Nurzida Isayeva & Husan
Azizam
03:35
Nurzida Isayeva, Husan - Binafsha mp3
Nurzida Isayeva & Husan
Binafsha
04:07
Husan - Quyoshimsan mp3
Husan
Quyoshimsan
03:18
Husan - Binafsha mp3
Husan
Binafsha
04:15
Husan - Onajon (cover) mp3
Husan
Onajon (cover)
03:26
Husan - Nazaring (remix) mp3
Husan
Nazaring (remix)
03:07
Husan - O'zbekiston farzandiman mp3
Husan
O'zbekiston farzandiman
03:32
Husan - Parijon mp3
Husan
Parijon
03:37
Husan - Ana-ana mp3
Husan
Ana-ana
02:56
Husan - Onajon (New version) mp3
Husan
Onajon (New version)
03:47
Husan - Uyg'onmading mp3
Husan
Uyg'onmading
02:58
Husan - Olma otdim mp3
Husan
Olma otdim
03:37
Husan - Tillo uzuk mp3
Husan
Tillo uzuk
04:09
Husan - Yor-yor mp3
Husan
Yor-yor
03:32
Husan - Asaldey mp3
Husan
Asaldey
03:50
Husan - Naravat (tojik tilida) mp3
Husan
Naravat (tojik tilida)
03:24
Husan - Layli mp3
Husan
Layli
03:14
Husan - Azaldan mp3
Husan
Azaldan
03:24
Husan - Adashdim mp3
Husan
Adashdim
03:30
Husan - Uchratmadim mp3
Husan
Uchratmadim
03:21
Husan - Jonim malikam mp3
Husan
Jonim malikam
03:36
Husan - Sher bo'laman mp3
Husan
Sher bo'laman
03:39
Husan - Boshinga ish tushsa bilarsan mp3
Husan
Boshinga ish tushsa bilarsan
04:46
Husan - Ilmading mp3
Husan
Ilmading
04:00
Husan, Jamila G`ofurova - Asalimsan mp3
Husan & Jamila G`ofurova
Asalimsan
04:00
Husan - Kuyov jo'ralar mp3
Husan
Kuyov jo'ralar
03:19
Husan - Alamlar mp3
Husan
Alamlar
03:23
Husan - O'yna (Remix) mp3
Husan
O'yna (Remix)
03:27
Husan - Adashma dostim mp3
Husan
Adashma dostim
03:02
Husan - Yallo yallo mp3
Husan
Yallo yallo
03:29
Husan - Yallo-yallo mp3
Husan
Yallo-yallo
03:26
Husan - Asalimsan mp3
Husan
Asalimsan
03:18
Husan - O'yna mp3
Husan
O'yna
03:26
Husan - Jonim Malikam ( 2017) mp3
Husan
Jonim Malikam ( 2017)
03:45
Husan - Kutaman mp3
Husan
Kutaman
03:21
Husan - 18 yosh edim o'shanda mp3
Husan
18 yosh edim o'shanda
03:34
Husan - Gulijon mp3
Husan
Gulijon
03:57
Husan - Bo'ladimi mp3
Husan
Bo'ladimi
03:44
Husan - Falak mp3
Husan
Falak
03:27
Husan - Mubina mp3
Husan
Mubina
02:39
Husan - Dildor mp3
Husan
Dildor
03:49
Husan - Shahzoda mp3
Husan
Shahzoda
02:48
Husan - Yomg'ir yog'ar mp3
Husan
Yomg'ir yog'ar
03:26
Husan - Oyijon mp3
Husan
Oyijon
03:05
Husan - Aldading mp3
Husan
Aldading
03:52
Husan - Omadsiz sevgi (slow version) mp3
Husan
Omadsiz sevgi (slow version)
03:24
Husan - Asalday mp3
Husan
Asalday
02:57
Husan - Kel ketamiz mp3
Husan
Kel ketamiz
03:13
Husan - Ketolmayman (radioedit) mp3
Husan
Ketolmayman (radioedit)
03:05
Husan - Rashkim keltirma mp3
Husan
Rashkim keltirma
03:06
Husan - Omadsiz sevgi mp3
Husan
Omadsiz sevgi
03:03
Husan - Erkam mp3
Husan
Erkam
03:19
Husan - Sevda mp3
Husan
Sevda
03:47
Husan - Sahro kabi (dancemix) mp3
Husan
Sahro kabi (dancemix)
03:41
Husan - Orzu qildim mp3
Husan
Orzu qildim
03:36
Husan - Ketolmayman mp3
Husan
Ketolmayman
03:34
Husan - Naga mp3
Husan
Naga
04:02
Husan - Jonim azizam mp3
Husan
Jonim azizam
03:45
Husan - Bilaman mp3
Husan
Bilaman
03:48
Husan, Jamshid Abduazimov - Onajon mp3
Husan & Jamshid Abduazimov
Onajon
04:19
Husan - Yig'lolmadim mp3
Husan
Yig'lolmadim
04:08
Husan - Yig'lar yurak mp3
Husan
Yig'lar yurak
03:37
Husan - Sog'indim mp3
Husan
Sog'indim
02:55
Husan - Sevgilim mp3
Husan
Sevgilim
03:38
Husan - Sahro kabi (remix) mp3
Husan
Sahro kabi (remix)
03:05
Husan - Sahro kabi mp3
Husan
Sahro kabi
04:20
Husan - Orzular (trancemix) mp3
Husan
Orzular (trancemix)
03:38
Husan - Orzular mp3
Husan
Orzular
03:22
Husan - Ne uchun mp3
Husan
Ne uchun
03:13
Husan - Ne kerak mp3
Husan
Ne kerak
03:55
Husan - Muhabbatim mp3
Husan
Muhabbatim
03:31
Husan - Baxtli bo'lay mp3
Husan
Baxtli bo'lay
03:30
Husan - Sog'indim (slow) mp3
Husan
Sog'indim (slow)
02:59
Husan - Sog'indim (accordion) mp3
Husan
Sog'indim (accordion)
02:58
Husan - Quvonch mp3
Husan
Quvonch
03:49
Husan - Dilrabo mp3
Husan
Dilrabo
03:57
Husan - Yetolmasman mp3
Husan
Yetolmasman
03:28
Husan - Valayli mp3
Husan
Valayli
03:07