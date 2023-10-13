Главная
Husan yangi mp3 qo'shiqlari
Milena Madmusayeva
&
Husan
Sog'indim
03:02
Husan
Bilmadim negadur bugun dunyo tor (Dildor)
03:50
Husan
Yoroney
03:28
Husan
Jon dadam
03:24
Husan
Kechalar
00:00
Husan
Samarqand go'zali
02:59
Husan
Salimaoy
03:13
Husan
Safiya
02:46
Husan
Ko'rolmaslar (guitar version)
03:10
Husan
Ko’rolmaslar
03:24
Husan
Gulim
03:47
Nurzida Isayeva
&
Husan
Azizam
03:35
Nurzida Isayeva
&
Husan
Binafsha
04:07
Husan
Quyoshimsan
03:18
Husan
Binafsha
04:15
Husan
Onajon (cover)
03:26
Husan
Nazaring (remix)
03:07
Husan
O'zbekiston farzandiman
03:32
Husan
Parijon
03:37
Husan
Ana-ana
02:56
Husan
Onajon (New version)
03:47
Husan
Uyg'onmading
02:58
Husan
Olma otdim
03:37
Husan
Tillo uzuk
04:09
Husan
Yor-yor
03:32
Husan
Asaldey
03:50
Husan
Naravat (tojik tilida)
03:24
Husan
Layli
03:14
Husan
Azaldan
03:24
Husan
Adashdim
03:30
Husan
Uchratmadim
03:21
Husan
Jonim malikam
03:36
Husan
Sher bo'laman
03:39
Husan
Boshinga ish tushsa bilarsan
04:46
Husan
Ilmading
04:00
Husan
&
Jamila G`ofurova
Asalimsan
04:00
Husan
Kuyov jo'ralar
03:19
Husan
Alamlar
03:23
Husan
O'yna (Remix)
03:27
Husan
Adashma dostim
03:02
Husan
Yallo yallo
03:29
Husan
Yallo-yallo
03:26
Husan
Asalimsan
03:18
Husan
O'yna
03:26
Husan
Jonim Malikam ( 2017)
03:45
Husan
Kutaman
03:21
Husan
18 yosh edim o'shanda
03:34
Husan
Gulijon
03:57
Husan
Bo'ladimi
03:44
Husan
Falak
03:27
Husan
Mubina
02:39
Husan
Dildor
03:49
Husan
Shahzoda
02:48
Husan
Yomg'ir yog'ar
03:26
Husan
Oyijon
03:05
Husan
Aldading
03:52
Husan
Omadsiz sevgi (slow version)
03:24
Husan
Asalday
02:57
Husan
Kel ketamiz
03:13
Husan
Ketolmayman (radioedit)
03:05
Husan
Rashkim keltirma
03:06
Husan
Omadsiz sevgi
03:03
Husan
Erkam
03:19
Husan
Sevda
03:47
Husan
Sahro kabi (dancemix)
03:41
Husan
Orzu qildim
03:36
Husan
Ketolmayman
03:34
Husan
Naga
04:02
Husan
Jonim azizam
03:45
Husan
Bilaman
03:48
Husan
&
Jamshid Abduazimov
Onajon
04:19
Husan
Yig'lolmadim
04:08
Husan
Yig'lar yurak
03:37
Husan
Sog'indim
02:55
Husan
Sevgilim
03:38
Husan
Sahro kabi (remix)
03:05
Husan
Sahro kabi
04:20
Husan
Orzular (trancemix)
03:38
Husan
Orzular
03:22
Husan
Ne uchun
03:13
Husan
Ne kerak
03:55
Husan
Muhabbatim
03:31
Husan
Baxtli bo'lay
03:30
Husan
Sog'indim (slow)
02:59
Husan
Sog'indim (accordion)
02:58
Husan
Quvonch
03:49
Husan
Dilrabo
03:57
Husan
Yetolmasman
03:28
Husan
Valayli
03:07
