Bunyodbek Odilbekov yangi mp3 qo'shiqlari
Bunyodbek Odilbekov
Jonidan
02:54
Bunyodbek Odilbekov
Begonalar olib ketdi
04:06
Bunyodbek Odilbekov
Yor o'zgaga yor bo'lyapti
03:54
Bunyodbek Odilbekov
Folbinga ishonganlar
00:31
Bunyodbek Odilbekov
Hudoyimdan umid uzmadim
03:51
Bunyodbek Odilbekov
Bir kuni
04:26
Alisher Zokirov
&
Bunyodbek Odilbekov
Ey do'st
01:19
Bunyodbek Odilbekov
Boy bo'lganimda
03:11
Bunyodbek Odilbekov
Bandasiga muxtoj qilmagin
03:55
Bunyodbek Odilbekov
Soxta do’stlarim (remix)
03:00
