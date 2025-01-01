Главная
Alisher Ro'zmetov
Alisher Ro'zmetov
Alisher Ro'zmetov
yangi mp3 qo'shiqlari
Alisher Ro'zmetov
Muhabbatim
03:30
Alisher Ro'zmetov
Indamadi
03:37
Alisher Ro'zmetov
Go'zal qiz
03:23
Alisher Ro'zmetov
Onajonim sog'indim
04:23
Alisher Ro'zmetov
Ramazon
04:10
Iroda Dilroz
,
Alisher Ro'zmetov
Sevimli kunlar
03:03
Alisher Ro'zmetov
Qora ko'zlar
03:38
Alisher Ro'zmetov
Sarviravonim keldimu
03:01
Alisher Ro'zmetov
O'ylasam
03:44
Alisher Ro'zmetov
Oh, gulim
03:03
Alisher Ro'zmetov
Lola
03:14
Alisher Ro'zmetov
Janonim
04:27
Alisher Ro'zmetov
To'lin oy
03:57
Alisher Ro'zmetov
Yana tunlar
03:11
Alisher Ro'zmetov
Sevgilim
03:51
Alisher Ro'zmetov
Nozli gulim
03:11
Alisher Ro'zmetov
Xar kecha
03:37
Alisher Ro'zmetov
Voy-voy
02:12
Alisher Ro'zmetov
Sevdim
04:30
Alisher Ro'zmetov
Sen meni sevgilim
03:15
Alisher Ro'zmetov
Prihodi (приходи)
03:23
