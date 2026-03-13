Zoermod – DIR DIR DIR

Фото песни DIR DIR DIR от Zoermod
Исполнитель:Zoermod
Песня:DIR DIR DIR
Дата релиза:4 часа назад
Битрейт:256 kbps
Формат:MP3
Размер:4.27 MB
Продолжительность:02:19
Жанр:#Поп-музыка
На этой странице вы можете послушать Zoermod — DIR DIR DIR онлайн (02:19) и получить через Telegram-бот в формате MP3, 256 kbps. Дата публикации: 13.03.2026. Кириллица: Зоермод - ДИР ДИР ДИР.

boş konuşurlar
dır dır dır dır dır dır dır dır
çenesi düşükler
vır vır vır vır vır vır vır vır
konuşur hakkımda birileri benim
konuşurlar hep bi ileri geri
yüzümüze güle güle bi hal oldular
arkamızdan hep çevirirler iş
boş konuşurlar dır dır dır dır
çenesi düşükler vır vır vır vır
arı gibi kulağımda vız vız vız vız
çenenizi kapatın bıktım durun

