Zoermod – DIR DIR DIR

|Исполнитель:
|Zoermod
|Песня:
|DIR DIR DIR
|Дата релиза:
|4 часа назад
|Битрейт:
|256 kbps
|Формат:
|MP3
|Размер:
|4.27 MB
|Продолжительность:
|02:19
|Жанр:
|#Поп-музыка
boş konuşurlar
dır dır dır dır dır dır dır dır
çenesi düşükler
vır vır vır vır vır vır vır vır
konuşur hakkımda birileri benim
konuşurlar hep bi ileri geri
yüzümüze güle güle bi hal oldular
arkamızdan hep çevirirler iş
boş konuşurlar dır dır dır dır
çenesi düşükler vır vır vır vır
arı gibi kulağımda vız vız vız vız
çenenizi kapatın bıktım durun