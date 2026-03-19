Gulasal Abdullayeva — Yor-Yor Kuyi

Исполнитель:
Песня: Yor-Yor Kuyi
Дата релиза: 2 часа назад
Битрейт: 256 kbps
Формат: MP3
Размер: 4.09 MB
Продолжительность: 02:13
Жанр: #Поп-музыка
На этой странице вы можете послушать Gulasal Abdullayeva — Yor-Yor Kuyi онлайн (02:13) и получить через Telegram-бот в формате MP3, 256 kbps. Дата публикации: 19.03.2026. Кириллица: Гуласал Абдуллаева - Ёр-Ёр Куйи.

Текст песни: Gulasal Abdullayeva — Yor-Yor Kuyi

Jamalak soch bolaligim lolaligim 
Arg'imchoqlar uchib qoldi tut shoxida (2x)

Bu hovlining bog'bonlari saxiy buncha 
Sara gulin uzatmoqda dilbog'idan

Avaylab asradingiz ko'zingiz qorasiday
Oq ko'ylagim bor sochingiz tolasidan(2x)

Sog'inaman chiqolmay ostonangizdan emas
Yashirgan ikki tomchi yoshingiz orasidan(2x)

Sho'xliklarim qoldi dog'da ota uyim yaxshi qol
Meni sendan ayirmoqda Yor-Yor kuyi yaxshi qol (2x)


