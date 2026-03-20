Shahzoda Muhammedova “Sohibjamol va Mahluq” multfilmidagi Bell rolida muxlislarni lol qoldirdi
O‘zbekistonlik dizayner va aktrisa Shahzoda Muhammedova o‘zining ijodiy yo‘nalishi bilan yana bir bor muxlislarni hayratda qoldirdi. U yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda “Sohibjamol va Mahluq” multfilmidagi Bell obrazidagi ishtiroki bilan bo‘lishdi.
Shahzoda Muhammedova izohida shunday deydi: “Sohibjamol o‘z shahzodasini topganiga 7 yil bo‘ldi — Marat Xayrullayevich. Bolalikdagi orzuim fantastik, ertak qahramoni sifatida rol ijro etish edi.”
Multfilmdagi Bell obrazida Shahzoda nafaqat tashqi qiyofasi bilan, balki hissiy ijrosi bilan ham tomoshabinlarni o‘ziga rom etdi. Muxlislar uning chiroyli va ertak qahramoniga juda o‘xshashligini alohida ta’kidlamoqda.
Shahzoda Muhammedova ijodiy faoliyatida har doim yangi, noodatiy rollarni tanlashga intilib, tomoshabinlarni ilhomlantirishni davom ettirmoqda. Bu multfilm esa uning ijodiy portfelida yana bir yorqin sahifa bo‘lib qo‘shildi.
Manba (zamin.uz)