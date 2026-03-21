Yulduz Turdiyeva kimni eng yaxshi xonanda deb biladi?
Yulduz Turdiyeva bilan o‘tkazilgan intervyu davomida unga qiziqarli savol berildi: “Bugungi estrada sahnasida eng kuchli xonanda kim?”
Xonanda bu savolga ortiqcha o‘ylab o‘tirmasdan javob berdi va Yulduz Usmonova nomini tilga oldi.
Uning ta’kidlashicha, bu san’atkorning repertuari nihoyatda boy, xit qo‘shiqlari esa sanoqsiz. Shuningdek, u hozirgi kunda ham faol ijod qilib, yangi va sifatli taronalar taqdim etishda davom etmoqda. “Albatta, boshqa ijodkorlar ham yaxshi qo‘shiqlar yaratyapti. Ammo men uchun ustoz san’atkor — bu Yulduz Usmonova,” — deya fikr bildirdi u.
Mazkur javob ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab foydalanuvchilar xonandaning fikrini qo‘llab-quvvatlab, Yulduz Usmonovani o‘zbek estradasining eng kuchli va doimiy ravishda ijod qiladigan san’atkorlaridan biri sifatida e’tirof etishdi.
Shu tariqa, Yulduz Turdiyevaning samimiy va ochiq javobi muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, san’at ahli o‘rtasidagi hurmat va qadriyatlarni yana bir bor namoyon qildi.