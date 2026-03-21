Dunyodagi eng qimmat gitara rekord narxda — 14 mln dollardan oshdi
Buyuk Britaniyadagi Christie's auksionida David Gilmourga tegishli afsonaviy elektrogitara rekord darajadagi narxda — 14,6 million dollarga sotildi. Bu haqda BBC xabar berdi.
“Qora Stratokaster” nomi bilan mashhur bo‘lgan ushbu gitara shu tariqa tarixdagi eng qimmat sotilgan gitara sifatida qayd etildi. Qizig‘i shundaki, auksion tashkilotchilari dastlab uni 2–4 million dollar atrofida baholashgan edi. Xaridor shaxsi esa sir saqlanmoqda.
Mazkur gitara Pink Floydning eng mashhur albomlari — The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here va The Wall yozuvlarida faol qo‘llangan.
Bunga qadar rekord Kurt Cobain ishlatgan 1959-yilgi Martin D-18E gitarasiga tegishli edi. U 2020-yilda o‘tkazilgan savdoda 6 million dollarga sotilgan.
Avvalroq boshqa mashhur buyumlar ham auksionlarda yuqori narxlarda sotilgani haqida xabarlar tarqalgan. Jumladan, Diego Maradonaga tegishli libos 152 ming yevroga baholangan. Francis Ford Coppolaning soati esa 11 million dollarga sotilgan. Shuningdek, Michael Jackson sahnada kiygan yaltiroq paypoq ham 8 ming dollardan ortiq summaga xaridor topgan.