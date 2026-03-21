Britney Spearsning qo‘shiqlari mualliflik huquqi rekord miqdorda sotildi
Amerikalik pop yulduzi Britney Spears o‘z musiqiy katalogini rekord miqdorda sotish bo‘yicha bitimga imzo chekdi, deya xabar beradi Variety.
Pop-sensatsiya o‘zining ko‘p yillik ijodiy faoliyati davomida yaratgan qo‘shiqlari huquqlarini Primary Wave nashriyot kompaniyasiga topshirgan. Bitim shartlari rasman e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, manbalarga ko‘ra uning qiymati taxminan 200 million dollar atrofida baholangan. Britni qarorni shaxsan qabul qilgan va yaqin do‘stlari hamda oila a’zolari bilan nishonlagan.
Kelishuvga qo‘shiqlarni ijro etish, nashr qilish va litsenziyalash huquqlari kirgan bo‘lishi mumkin, ammo xonandaning shaxsiy brendi, ismi yoki portretidan foydalanish huquqlari bitim tarkibiga kiritilmagan.
Bunday qaror Britni Spirsning ko‘p yillar davomida qat’iy vasiylik va moliyaviy nazorat ostida yashashi bilan izohlanishi mumkin. Shu bois, u murakkab biznes majburiyatlaridan ozod bo‘lish va faoliyatini soddalashtirishni istagan bo‘lishi ehtimoldan yiroq emas. Bundan tashqari, bu musiqiy faoliyatdan ehtimoliy uzoqlashish signalini ham beradi. Britni avval ham sahnaga qaytish masalasida qat’iy qarorga kelmaganini bildirgan edi.
Foto: 2018-yil, Texas shtati, Ostin shahridagi konsertdan lavha
Spirs 2016-yilda chiqarilgan Glory albomidan buyon yangi albom taqdim etmadi va 2018-yil oktyabridan beri jonli chiqish qilmadi. Uning so‘nggi shousi Formula One Gran-prisi doirasida bo‘lib o‘tgan va shu bilan “Piece of Me” gastrollari yakunlangan.
So‘nggi yillarda xonandalar o‘z musiqiy kataloglarini sotish amaliyotini keng qo‘llay boshladi. Masalan, Justin Bieber 2022-yilda shunga o‘xshash kelishuvni amalga oshirib, 2021-yilgacha chiqarilgan barcha qo‘shiqlarining mualliflik va nashr huquqlarini Hipgnosis Songs Capital kompaniyasiga topshirgan. U ham taxminan 200 million dollarga baholangan bu bitim bilan 30 yoshgacha bo‘lgan san’atkorlar orasida tarixiy rekord o‘rnatgan edi. O‘sha paytda bu qaror keng muhokamalarga sabab bo‘ldi, chunki odatda bunday kelishuvlarni faol ijodiy davrini yakunlagan san’atkorlar amalga oshiradi, Bieber esa o‘sha vaqtda atigi 26 yoshda edi.