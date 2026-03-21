Amerikalik mashhur aktyor Chuck Norris 86 yoshida vafot etdi.
Amerikalik taniqli aktyor va jang san’ati ustasi Chuck Norris 86 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda “Variety” nashri uning yaqinlariga tayanib xabar berdi.
Dastlabki ma’lumotlarga qaraganda, aktyor 20 mart kuni oila a’zolari qurshovida vafot etgan. Uning o‘lim sababi rasman e’lon qilinmagan, biroq xorijiy OAVlar bu holat sog‘lig‘ining jiddiy yomonlashuvi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Chuck Norris butun dunyoga jangari filmlar va teleseriallardagi rollari orqali tanilgan. U Way of the Dragon filmida Bruce Lee bilan birga suratga tushgani, shuningdek Walker, Texas Ranger serialidagi obrazi bilan katta shuhrat qozongan.
Aktyor nafaqat kino sohasida, balki sportda ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan — u karate bo‘yicha bir necha bor chempionlikni qo‘lga kiritgan va o‘zining “Chun Kuk Do” nomli jang san’ati tizimiga asos solgan. U uzoq yillar davomida ekshn janrining eng mashhur va ta’sirli yuzlaridan biri bo‘lib keldi.
So‘nggi yillarda Chuck Norris faol hayot tarzini davom ettirib, mashg‘ulotlari bilan o‘rtoqlashib kelgan, biroq omma oldida kam ko‘ringan. Shu bilan birga, u internetda keng tarqalgan “Chuck Norris faktlari” memlari orqali ham mashhurligini saqlab qolgan edi.
Ma’lumot uchun, Chuck Norris 1940 yil 10 mart kuni AQSHda tug‘ilgan. U avval harbiy havo kuchlarida xizmat qilgan, keyinchalik esa jang san’ati va kino faoliyatini yo‘lga qo‘ygan. Eng yuqori mashhurlikka esa 1980–1990 yillardagi jangari filmlar va teleseriallardagi rollari orqali erishgan.